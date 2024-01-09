Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 09.01.2024 - 11:36

Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı.

Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"BU ORGANİZA BİR SALDIRIYSA..."

Olaya ilişkin konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Son dönemdeki bu gelişmeler bize çok daha birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı, çok daha fazla şuurlu ve geleceği planlayarak hareket etmemizi göstermekte ve öğretmektedir.

Bu organize bir saldırıysa, Türkiye buna geçit vermez. Türkiye karıştırılmak isteniyorsa müsaade etmeyiz."