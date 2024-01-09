Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:29

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:31

Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı.

Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklanarak yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde cami içerisinde bir anda kargaşa çıktığı bu sırada bir kişinin bıçakladığı anlar görülüyor.