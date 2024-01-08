Son dakika... Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı!
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.
Fatih Camisi’nde, iddiaya göre namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.
KONUŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.
İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.
Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın şahsı uyararak dışarı çıkmasını istediği belirtilen açıklamada, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaraladığı kaydedilerek, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.
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