Son dakika... Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 20:41

Güncelleme: 08.01.2024 - 21:22

Fatih Camisi’nde, iddiaya göre namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

KONUŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.

Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın şahsı uyararak dışarı çıkmasını istediği belirtilen açıklamada, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaraladığı kaydedilerek, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.