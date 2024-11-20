Fatih Camisi'nde imama ve cemaate bıçakla saldıran sanığa 22 yıl 9 ay hapis cezası

Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:58

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:58

Fatih’te 8 Ocak’ta meydana gelen olayda, Fatih Camii imamı Galip Usta’ya yönelik bıçaklı saldırıda bulunduğu ve kendisini engellemeye çalışan iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ömer Salgın’ın davası karar verildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatları bir önceki celsede açıklanan esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda karar verilerek sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanığın avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alındıktan sonra hüküm kurulmasını istedi.

Yargılamanın sona ereceği bildirilerek son sözü sorulan sanık beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı Galip Usta'ya karşı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", Bilal Erdem'e karşı "yaşamı tehlikeye sokacak şekilde silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 22 yıl 9 ay hapis ile 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan beraatini kararlaştırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi'nde 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran sanık Ömer Salgın, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından yakalanan Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.