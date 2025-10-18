Fatih Erbakan'dan iktidara ağır salvolar: 'Hem kendinizi hem milleti yakıyorsunuz!'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kayseri 3. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Erbakan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Fatih Uğurlu, Nureddin Gül ve Muhammed Fatih Müjdeci ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

"MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜYLE TÜRKİYE’NİN 3. BÜYÜK SİYASİ PARTİSİ OLDUK"

Erbakan, 16 Kasım Pazar günü Ankara’da düzenlenecek partisinin 3. Büyük Olağan Kongresi’ne atıfta bulunarak, şöyle konuştu:



"Birinci büyük kongremize 45 bin kişi, ikinci büyük kongremize 65 bin kişi katıldı. 16 Kasım’daki 3’üncü büyük kongremize inşallah 100 bin kişi katılacak. Türk siyasetine geçen birinci ve ikinci kongremizden sonra üçüncü büyük kongremizi de inşallah tarihe geçecek bir mükemmellikte yapacağız. Yıllarca; 'kuramazlar, yapamazlar, başaramazlar.

Parti kursalar bile yüzde 1 oy alamazlar' diyenlere rağmen bu sadıklar ve samimilerin gayreti, fedakarlığı ve aziz milletimizin teveccühü ile milli görüşün bereketi ile Türkiye’nin oy oranı bakımından üçüncü büyük siyasi partisi olduk. 652 bin üye ile de üye sayısı bakımından da Türkiye’nin üçüncü büyük siyasi partisi olduk."

"BİZ SİZİN HASMINIZ DEĞİLİZ"

Konuşmasının devamında iktidara seslenen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizin hasmınız değiliz. Biz olsak olsak acı gerçekleri, sizin duymak istemediğiniz hakikatleri tekrar tekrar hatırlatan gerçek dostlarınızız. Ve bunu nefsimiz için değil, aziz milletimizi çilelerden kurtarmak için yapıyoruz. Sadece milletimiz için değil, sizler için de yapıyoruz. Hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarmak için söylüyoruz. Gittiğiniz yol yanlış. Bu yoldan giderseniz hem kendinizi hem milleti faiz ateşinde, borç ateşinde yakarsınız dedik, dinlemediniz. Şimdi de diyoruz ki hem kendinizi hem milleti yakıyorsunuz"

"Biz 2023’te size destek verdik ama millet için verdik"

İktidara destek verdikleri 2023 seçimlerini hatırlatarak, desteklerinin makam ya da çıkar için değil, milletin faydası için olduğunu belirten Erbakan, şunları söyledi:

"Biz sizin hasmınız olsak, 2023 seçimlerinde size destek verir miydik? Vermezdik. Ama biz verdik. Ve o destek için 30 maddelik bir protokolü şart koştuk. Biz sizden ne istediysek millet için istedik. Adalet için, üretim ve refah için istedik. Denk bütçe yapın, faiz lobisine değil millete hizmet edin, çiftçiye üretim desteği verin, liyakati gözetin, adaleti herkes için tesis edin. Ne istediysek, bu aziz milletin menfaati için istedik. Siz de imza attınız, 'biz de bu işte varız' dediniz"

Erbakan, ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Denk bütçede yoksunuz ama faiz ödemelerinde şampiyonsunuz. Sanayici feryat ediyor, üretim endeksi alarm veriyor. Bir avuç faizciyi abat edeceğiz diye faizde şampiyon oldunuz. Demek ki faizde varsınız, üretimde yoksunuz. Milletin maaşı ayın yarısı gelmeden bitiyor, ev hanımı pazara çıkamıyor, baba çocuğuna harçlık veremiyor. Kredi kartı limitine mahkûm olmuş bir millet bıraktınız. Demek ki kredi kartında varsınız, cüzdanda yoksunuz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANELERİNDE KASADA VARSINIZ AMA SAĞLIKTA YOKSUNUZ"

Eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını belirten Erbakan, özel okulların pahalılığına değinirken, bazı devlet okullarında sabun bile bulunmadığını söyledi. Sağlık sistemine de değinen Erbakan, "Sağlıkta dev binalar yaptınız ama içini sistemle dolduramadınız. Vatandaş randevu alabilmek için sistemle değil, sabrıyla mücadele ediyor. Beş bakanlığın toplam bütçesi kadar para şehir hastanelerine gidiyor ama vatandaş muayene olacak doktor bulamıyor. Evet şehir hastanelerinde kasada varsınız ama sağlıkta yoksunuz" dedi.

Adalet, tarım ve istihdam konularında da hükümete eleştirilerini sürdüren Erbakan, şu tespitlerde bulundu:

"Zenginlerin vergi borcunu siliyorsunuz, Ama küçük esnafın tezgâhına ceza kesiyorsunuz. Demek ki imtiyazlı holdinglerin kar bilançolarında varsınız, mahalle esnafının derdinde tasasında yoksunuz. Çiftçinin mazotuna ÖTV yüklüyorsunuz, Ama lüks yatın yakıtını neredeyse bedava veriyorsunuz.

Çiftçi mahsulünü tarlada bırakıyor, traktörünü çalıştırmaya korkuyor. Demek ki marinada varsınız, tarlada yoksunuz. Devasa adalet sarayları yaptınız, ama içinde adaletin sesi yankılanmıyor. Mazlum yıllarca kapısında çile çekiyor, güçlü bir günde beraat ediyor. Demek ki adaletin binasında varsınız, adaletin vicdanında yoksunuz. Gençler artık mülakata değil, torpile güveniyor. Neden mi? Çünkü torpilde varsınız, liyakatte yoksunuz."

Kongrede yapılan seçimde, mevcut İl Başkanı Ali Özcan yeniden seçildi.