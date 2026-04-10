Fatih Erbakan'dan 'Kürecik Radar Üssü' çağrısı: 'Derhal kapatılmalı'

10.04.2026 14:43:00
YRP lideri Fatih Erbakan, “İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları kınayarak, “Türkiye bu süreçte pozisyonunu doğru bir şekilde konumlandırmalı, gerekli adımları acilen atmalı ve bu siyonist saldırıya destek olan bir durumda asla olmamalıdır. Bu kapsamda Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü’nü Türkiye'nin derhal kapatması gerekir” dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Oğuzeli ilçesindeki ziyaretler ile programlarına başlayan Erbakan, Oğuzeli Seyir Teras kafede basın mensupları ile bir araya geldi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erbakan, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların siyonist hareketler olduğunu ve Türkiye’nin bu kapsamda önlemler alması gerektiğini söyledi. İran halkına başsağlığı dileyen Erbakan, “İsrail'in ve Amerika'nın gerçekleştirdiği bu hain siyonist saldırıları da lanetliyoruz ve kınıyoruz. Tarih bizi bir kez daha haklı çıkarmıştır. Milli Görüş olarak başta merhum Erbakan Hocamız Irak'ı İsrail'in hedefleri için parçaladıklarını ifade etmiştir. Suriye'yi İsrail'in büyük İsrail hedefine ulaşabilmek için adeta ameliyat masasına yatırdıklarını ifade etmiştir” dedi.

"ABD VE İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI İÇİN BİR NEFES ALMA ALANI SUNMAMALIYIZ"

Türkiye'deki Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması gerektiğini belirten Erbakan, “Türkiye bu süreçte pozisyonunu doğru bir şekilde konumlandırmalı, gerekli adımları acilen atmalı ve bu siyonist saldırıya destek olan bir durumda asla olmamalıdır. Bu asla olmamalıdır. Bununla ilgili şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki; Türkiye'de, Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü’nü Türkiye'nin derhal kapatması gerekir” diye konuştu.

Türkiye’nin hava sahasının Amerikan uçaklarına her türlü savaş aygıtına mutlaka kapalı olması gerektiğini kaydeden Erbakan, “Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden İsrail'i besleyen bu petrol boru hattının mutlaka kapatılması gerekti. Azerbaycan petrolü de olsa bizim topraklarımız üzerinden İsrail'i beslemesine müsaade etmememiz gerekiyor. Türkiye toprakları ve hava sahası Amerika ve İsrail'in saldırganlığı için bir nefes alma alanı sunmamalı” diye konuştu.

İlgili Haberler

Malatya'ya ‘Patriot’ konuşlandırılıyor: Kürecik Radar Üssü’ne sevk edildi NATO tarafından hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için Malatya'da kurulması planlanan Patriot hava savunma sistemi için sevkiyatlar sürüyor. Almanya'dan hava yoluyla kente ulaştırılan Patriot sistemi, karayoluyla kurulumun yapılacağı Kürecik'teki Radar Üssü'ne sevk edildi.
Kürecik’te "NATO" protestosu: “Emperyalist siyonist saldırganlığa hayır, Kürecik Üssü kapatılsın” Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, NATO’nun 77. kuruluş yıl dönümünde “Emperyalist Siyonist saldırganlığa hayır, NATO dağıtılsın Kürecik üssü kapatılsın” sloganıyla Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi’ndeki NATO Radar Üssü’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Karahan Geçidi yol ayrımında güvenlik güçleri tarafından durdurulan grup, görüşmelerin ardından basın açıklamasını burada yaptı.
Kürecik Radar Üssü'ne jandarma kalkanı: SOL Partililerin yürüyüşü engellendi Malatya Kürecik'te bulunan radar üssüne giden yol üzerinde güvenlik güçleri tarafından barikat kurulurken, Sol Parti yöneticileri ile güvenlik güçleri arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Sol Parti üyeleri, kapatılan yolun önünde basın açıklaması yaptı.