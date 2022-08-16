Fatih Erbakan: Genç yaşlarda kalp krizi vakalarının mRNA aşılarıyla ilişkisi bulunup bulunmadığı tespit edilmeli
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Son dönemlerde Türkiye ve tüm dünyada genç yaşlarda kalp krizi ve emboli nedeniyle her yaşta ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Gerçekleşen bu hastalık ya da ölüm vakalarının mRNA aşılarıyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespitini, tespit edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını ve vatandaşlarımızın tüm bu hassas konular ile ilgili bilgilendirilmesini beklemekteyiz” dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada son dönemde Türkiye ve tüm dünyada genç yaşlarda kalp krizi ve emboli (kan pıhtısı ve pıhtılaşma) nedeniyle her yaşta ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğunu söyledi.
"KAMUOYUNUN GENİŞ ÖLÇÜDE AYDINLATILMASI GEREKMEKTEDİR"
Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle gençler arasında son dönemlerde artan, kalp krizi ve Emboli vakalarına bağlı ölümlerdeki artışın sebebinin mRNA aşıları ile ilgisinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Son dönemlerde Türkiye ve tüm dünyada genç yaşlarda kalp krizi ve emboli (kan pıhtısı ve pıhtılaşma) nedeniyle her yaşta ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz.
Son zamanlarda yapılan birçok bilimsel açıklamada bu durumun, mRNA aşılarının yan etkilerinden kaynaklı bir artış olabileceğini ifade eden yerli ve yabancı pek çok uzman bulunmaktadır.
Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, diğer tüm yetkili kurumlarımızın bu çok önemli konuyu araştırmalarını, gerçekleşen bu hastalık ya da ölüm vakalarının mRNA aşılarıyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespitini, gerçekleşen hasta ve ölüm vakalarının ne kadarının aşılanmış, ne kadarının ise, aşılanmamış kişilerden oluştuğuna dair bir çalışmanın yapılmasını, tespit edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını, vatandaşlarımızın tüm bu hassas konular ile ilgili doyurucu bir şekilde bilgilendirilmesini beklemekteyiz.
Ayrıca yapılacak çalışmalar ışığında, mRNA aşılarının bu hastalık veya ölümler ile bir ilişkisinin bulunması halinde halkımızın huzuru ve güvenliği bakımından bundan sonrası için ne gibi önlemler alınacağı ve nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda kamuoyunun geniş ölçüde aydınlatılması gerekmektedir.
Yeniden Refah Partisi olarak konunun daha önce de olduğu gibi takipçisi olacağımızı ifade eder, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”
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