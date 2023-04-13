Fatih Erbakan 'İstanbul Sözleşmesi' üzerinden Millet İttifakı'nı hedef aldı: Vebalini nasıl ödeyeceksiniz?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 18:11

Güncelleme: 13.04.2023 - 18:13

Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili adayları, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Erbakan, "Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz" diyen Millet İttifakı'nı hedef göstererek, "Bu zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?" dedi.

"MİLLİ GÖRÜŞ MECLİS'E"

"'Milli Görüş Meclise' diye haykırıyoruz" diyen Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film daha yeni başlıyor. Film bitmedi daha yeni başlıyor demiştik. İşte bugün burada tam 12 yıl sonra Milli Görüşçüler olarak hep birlikte 'Milli Görüş Meclise' diye haykırıyoruz. 'Barajları aştık, geliyoruz' diye haykırıyoruz. 'Yeniden refahın vakti geldi' diye haykırıyoruz. Müjdeler olsun, Yeniden Refah geliyor."

"21 SENELİK MECLİS HASRETİNE SON VERECEĞİZ"

Milletin tercihi ile 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 'kilit parti' konumuna geldiklerini savunan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir noktada seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyebilecek bir kilit parti noktasına gelmişken bizler Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi, milletimizi 7'li masa dediğimiz karanlık bir ittifaka teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nda yerimizi almış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nda nasıl yer aldık? Tamamen tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, çevre adaylarımızı ve hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek Türkiye'deki 87 seçim bölgesinin 87'sinde birden eksiksiz ve istisnasız bir şekilde kendi logomuz ve kendi adaylarımızla; ancak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında inşallah seçimlere gireceğiz ve böylelikle bu almış olduğumuz adımlar konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi tam 21 senelik Meclis hasretine son vereceğiz."

"YANLIŞLARI BİRLİKTE DÜZELTELİM DİYE CUMHUR İTTİFAKI'NDAYIZ"

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na herhangi bir yanlışa ortak olmak için gitmediklerini söyleyereki şöyle devam etti:

"Biz, 'Yanlışları hep birlikte düzeltelim, el birliğiyle düzeltelim, doğruyu ve hakkı hep birlikte hakim kılalım' niyetiyle bu ittifakın içerisindeyiz. Bizim ittifak kararımız tamamıyla ilkelerle prensipler üzerine inşa edilmiş bir karar. Biz Milli Görüşçüler olarak dün yanlış dediklerimize bugün de yanlış diyoruz. Eksikleri tamamlamak için doğruların hakim olması için bir mutabakat metni ortaya koyduk. Milli Görüş olarak ortaya koyduğumuz söylemleri, prensipleri bu mutabakat metnimizi net bir şekilde işledik.

Mutabakat metnimizde faiz yükünün azaltılmasına ilişkin atılacak olan adımlar var. Dış ticaret açıklarının azaltılmasına ilişkin atılacak olan adımlar var. Üretim ve ihracat ekonomisine geçilmesine ilişkin adımlar var. Üretimin istihdamı ve verimliliğin arttırılmasına ilişkin atılacak olan adımlar var. Ailenin korunmasına ilişkin, sapkınlıkların önüne geçilmesine ve önlenmesine ilişkin adımlar var. Milli Eğitim müfredatının önce ahlak ve maneviyat şuuru doğrultusunda düzenlenmesi için büyük adımlar var."

"VEBALİNİ NASIL ÖDEYECEKSİNİZ?"

Ardından isim vermeden Millet İttifakı'nda bulunan 4 partiyi ve seçim vaatlerini hedef alan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız bu seçimde kendisini muhafazakar partiler olarak nitelendiren sağ ve muhafazakar olarak nitelendirdiğimiz seçmenden oy almak isteyen 4 tane parti de 7'li masanın içerisinde yer alıyor. Bu 4 parti geçtiğimiz günlerde kendileri seçime girmeyeceklerini, amblemlerinin seçimde olmayacağını ve 4'ü birden CHP listelerinden seçimlere gireceklerini açıkladılar. Bu 4 tane parti bu kararı almadan sadece 1 gün önce basına da yansıyan haberde terör örgütünün elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün kanalına verdiği röportajda 7'li masaya akıl veriyor ve seçimlere ortak liste ile girmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Bunu söyleyen terör örgütünün elebaşlarından bir tanesi. Bu ortak liste tavsiyesi yapıldıktan bir gün sonra bu 4 parti, CHP listelerinden seçime gireceklerini deklare ediyor. Bütün bunları yapıp ben Milli Görüşü temsil ediyorum diyen bir parti de bunların içerisinde. Böyle bir masanın iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz. PKK'nın, FETÖ'nün en önde gelen isimlerinin her geçen gün destek açıklamaları yaptığı bir masanın, 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz' diyen bir zihniyetin, 'LGBT son derece normaldir. Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir zihniyetin, 'Okul öncesi çocuklara Kuran öğretmek çağ dışılıktır' diyen bir zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?"