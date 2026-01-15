Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Erbakan 'Sırada Türkiye var' diyerek uyarıda bulundu!

Fatih Erbakan 'Sırada Türkiye var' diyerek uyarıda bulundu!

15.01.2026 12:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fatih Erbakan 'Sırada Türkiye var' diyerek uyarıda bulundu!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “ABD, İran’a saldırmak için hazırlık yapıyor. Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi, sırada Türkiye var. NATO üyesi Danimarka’nın egemenliğindeki Grönland’a bile göz koyan Amerika’dan bize dost olmaz. Bir kez daha uyarıyoruz: Kapatın artık düşmana istihbarat sağlayan Amerikan üslerini” dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, İran’da başlayan protestoların ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a müdahale edileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"KAPATIN ARTIK DÜŞMANA İSTİHBARAT SAĞLAYAN AMERİKAN ÜSLERİNİ"

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“ABD, İran’a saldırmak için hazırlık yapıyor. İran’a saldırı, İsrail’in huzur ve güvenliği ve büyük İsrail’in kurulabilmesi için yapılmak isteniyor; insan hakları, demokrasi vs. için değil. Irak’ı da İsrail için parçaladılar. Suriye’yi de aynı amaçla adeta ameliyat masasına yatırdılar. Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi, sırada Türkiye var. Sıra bize gelmeden Kürecik Radar Üssü’nü de İncirlik Amerikan Üssü’nü de kapatın diyoruz. NATO üyesi Danimarka’nın egemenliğindeki Grönland’a bile göz koyan Amerika’dan bize dost olmaz. Bir kez daha uyarıyoruz: Kapatın artık düşmana istihbarat sağlayan Amerikan üslerini.”

İlgili Konular: #ABD #İran #fatih erbakan

İlgili Haberler

İran'daki gösterilerde can kaybı artıyor!
İran'daki gösterilerde can kaybı artıyor! İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 615’e yükseldiği bildirildi.
Trump’ın İran stratejisi ortaya çıktı: 'Hızlı ve kesin' sonuç istiyor
Trump’ın İran stratejisi ortaya çıktı: 'Hızlı ve kesin' sonuç istiyor ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik olası bir ABD hamlesinin “hızlı ve kesin” sonuç vermesini istediği öne sürüldü. NBC News’in aktardığına göre Trump, ulusal güvenlik ekibine, Tahran’daki yönetime karşı atılacak adımın uzayan bir çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini iletti.
İran hava sahasını yeniden açtı: 5 saatlik kapanma uçuşları aksattı
İran hava sahasını yeniden açtı: 5 saatlik kapanma uçuşları aksattı İran, olası askeri hareketlilik endişesiyle yaklaşık beş saat kapattığı hava sahasını yeniden açtı. Kapanma kararı bölgedeki uçuş trafiğini etkilerken, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından İran uçaklarının yeniden havalanmaya başladığı görüldü.