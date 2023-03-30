Fatih Erbakan'dan canlı yayında 'Adnan Oktar' savunması: Tacize dair görüntü var mı? Kitapları gayet güzel, gayet yerinde

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 08:25

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 08:25

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve kişisel suçları ile örgüt yöneticiliğinden toplam 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'la ilgili soruya yanıt verdi.

TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katılan Erbakan’ın yıllar önce çekilmiş görüntülerde Adnan Oktar’dan övgüyle bahsettiği anlar gündem olmuştu.

Bu konuya dair soruyu cevaplayan Erbakan, “Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, "Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece" başlıklı yazısında Erbakan'la şimdilerde hapiste bulunan Adnan Oktar'ın dostluğunu anlatmıştı.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetmişti:

"(...) Fakat 2010’dan sonra da Erbakan-Oktar 'sevgi bağı' sürdü. Bu ilişki, Oktar’ın yargılandığı davaya da girdi.

Erbakan’ın Adnan Oktar’ın kanalı A9 TV’yi övdüğü, sadık izleyicisi olduğunu anlattığı görüntüleri biliyorsunuz. Etrafına dekolteli müritlerini toplayan Oktar da 'Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ni şahlandıracak bir koç yiğittir, partinin başında görmek istiyoruz' diyerek onu takdim ediyordu.

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın mirasının paylaşım kavgasıyla da gündeme gelmiş, ablası tarafından dava edilmişti. Fatih Erbakan, bu davada da kolu her yere uzanan Oktar’dan yardım istedi. Bir zamanlar canciğer kuzu sarmasıydılar. Ne zaman ki Oktar’ın kapısını polis çaldı, 'tasvip etmezdikçi' oldular.

Bizi ilgilendiren ise jöleli saçlar, pahalı arabalar, lüks kıyafetlerin gölgesinde yaşanan sıra dışı yatak hikâyeleri değil. Bugün kadınlara karşı suçlardan cezalandırılan bir tarikata, arkadaşlarının ifadesiyle 'sevgi bağıyla bağlı' siyasetçinin, ittifak pazarlığını, kadın haklarından başlatması. Erdoğan’ın iktidar küsuratını tamamlamak için, bu kirli anlaşmaya kimsenin itiraz etmemesi. Fatih Erbakan’ın hayatında görmediğimiz ahlak çizgisinin, seçim protokolüyle, milyonlarca kadına zincir olmasının ikiyüzlülüğü. (...)"