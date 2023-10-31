Fatih Erbakan’dan TBMM'de 'faiz' çıkışı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:59

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:59

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı lideri Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayan 12’nci Kalkınma Planı’nın görüşmelerinde Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orta Vadeli Plana göre bütçe açığının 2024 yılında 2 trilyon 652 milyar lirayla yüzde 24 oranına yükseleceğini öne süren Erbakan, “Bu yeniden borçlanma demektir. Borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden kurtulmamız da mümkün değildir. Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevzuat faizine yöneltecektir. 2022 yılında 325 milyar olan faiz harcamaları 2026 yılında 2 trilyon 321 milyar liraya ulaşacaktır. Bütçe açığından borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden de kurtulmamız mümkün değildir. Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki 3 senede 5 trilyon lira 431 milyar lirayı faize ödeyeceğiz. Bu meblağ yatırıma teknolojiye aktarılsa neler yapılabilirdi. Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevzuat faizine yöneltecektir. Yükselen kredi maliyetleri de nihai ürüne yansıtılıp vatandaşa ödettirilecektir” diye konuştu.

‘VERGİ GELİRLERİ VATANDAŞA HİZMET YERİNE FAİZ GİDERLERİNE ÖDENİYOR’

Faizden kurtulmak için denk bütçe yapılması gerektiğini ifade eden Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki 3 yılda borçlanma, vergi artışı ve devlet varlıklarının satışı ekonomisinin uygulaması devam edecek gibi gözüküyor. Vergi gelirleri vatandaşa hizmet yerine artan faiz giderlerine ödeniyor. Ekonomide refah seviyesinin yakalanması için iktidara şu önerilerde bulunuyoruz. Kamuda tasarrufa giderek israfın önlenmesi. Merkezi ve yerel yönetim bütçelerinde denk bütçenin yapılarak yeni borçlanmalara son verilmesi.

Yeni borçlanma yapılmayarak kamunun faiz yükünün azaltılması. 54’üncü hükümette büyük bir başarıyla uygulanan Kamu tek hesabına yeniden geçilerek faizden kurtulunması. Milli kaynak paketleri önerilerimizin hayata geçirilip dar gelirli milyonların refah seviyesinin arttırılması. Dolaylı vergilere dayalı mevcut vergi sistemi yerine adil bir vergi sistemine geçilmesi. İhracat hacminin arttırılması için D-8 pazarının canlandırılması. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi. Tarımsal ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi. Faiz belasından kurtulmak istiyorsak denk bütçe ve kamu tek uygulamasıyla faizin önüne geçilmesi gerekmektedir."