Son Dakika... Faiz sonrası dolarda zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:37

Güncelleme: 27.10.2023 - 09:40

Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizini yüzde 35'e yükseltmesinin ardından bugün TL mevduat payının artırılmasına ve sadeleşmeye yönelik yeni adımlar açıkladı.

Dolar/TL yeni tarihi zirve olan 28.54 seviyesinde güne başlarken artan küresel jeopolitik risklerin Türkiye'ye etkisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta ortasındaki açıklamalarıyla daha da yakından takip edilmeye başlandı.

DEZENFLASYONDA KARARLILIK MESAJI

Seçimler sonrası başlayan faiz artırımına ek olarak, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyici adımlarla devam ediyor. Son beş ayda 2,650 baz puan artışla politika faizini yüzde 35'e çeken TCMB, sıkılaştırmanın süreceği, dezenflasyonda kararlı olduğu mesajı verdi.

TCMB ayrıca bugün Resmi Gazete ve basın duyurusuyla bankacılık sisteminde TL mevduat payının artırılmasına ve sadeleşmeye yönelik adımlar da açıkladı. TL nakdi kredilerden yüzde 30 menkul kıymet tesisi ve fatura karşılığı kredi uygulamalarına son verildi.

TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi gerçek kişiler için yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi. TL ticari kredilere referans oranın 1.8 katının üzerinde kullandırılan kredilere yönelik menkul kıymet tesisi uygulamasının da kaldırılacağı açıklandı.

Bugün iç gündemde takip edilecek bir veri yer almıyor. ABD'de günün ilerleyen saatlerinde ABD PCE enflasyon verileri izlenecek.

Gelecek hafta TCMB'nin yayımlayacağı üç aylık enflasyon raporu piyasalarda yakından takip edilecek. TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 33 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40-yüzde 45 arasında.

HAZİRAN AYINDAN BUGÜNE TL YÜZDE 26.5 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.54 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.6 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.5 seviyesinde.

Euro TL ise 29.76'da yatay seyir olarak işlem görüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİ İZLENİYOR

Artan küresel jeopolitik gerilim sonrası BIST-100 endeksi geçen hafta yüzde 7 civarında geriledi. Endeks bu hafta ise Pazartesi, Salı ve dün yüzde 3 civarı yükselirken Erdoğan'ın Hamas açıklamasını yaptığı Çarşamba günü yüzde 7 düştü.

Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren kurtuluş ve mücahitler grubudur... İsrail'e gitme projemiz vardı iptal (ettik), gitmeyeceğiz" dedi. Erdoğan siyasi, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye alacaklarını da söyledi.

Analistler Erdoğan'ın açıklamasına kadar Ortadoğudaki gerilimin Türkiye ekonomisine oldukça sınırlı bir etkisi olmasını bekliyordu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ise Türkiye'nin İsrail, ABD ve Batı ülkeleriyle ilişkilerini daha yakından takip edilmeye başladı.