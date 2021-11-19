Fatih Ertürk, Tele 1 yolunda
Gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Ertürk Halk Tv’den ayrıldı. Ertürk’ün önümüzdeki dönem Tele 1 Tv’nin Ankara Bürosu’nda görev alması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Ertürk, 1986 yılında gazeteciliğe başladı. Çeşitli gazetelerde çalışan Ertürk, son 8 yıldır Halk Tv’nin en çok izlenen programlarından Günün Raporu’nu hafta içi her gün yapıyordu. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin ekonomik, diplomatik ve siyasi sorunlarını konuklarıyla değerlendiren Ertürk, cumartesi günleri de Türkiye Nereye adlı programı yaptı. Ertürk’ün, aralarında Türkiye Nereye ve Sicil’in de yer aldığı 4 kitabı bulunuyor.
Ertürk’ün Halk Tv ile dün itibarıyla yollarının ayrıldığı netleşti. Ayrıca Ertürk’ün bir diğer muhalif televizyon kanalı Tele 1 ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Görüşmelerin netleşmesi durumunda kısa süre içinde yeni adresinin resmi olara da kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
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