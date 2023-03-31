Gazeteci İrfan Değirmenci kimdir, kaç yaşında, nereli? İrfan Değirmenci hangi kanallarda çalıştı?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 00:25

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 00:25

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Değirmenci'nin adaylığıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erkan Baş, paylaşımında ''Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı. İrfan Değirmenci, Erkan Baş'ın bu paylaşımını ''İnadımız irademiz. TİP bizim, Meclis bizim. 15 Mayıs'ta TBMM'deyiz. Sen de bizimle gelir misin?'' ifadelerini kullanarak alıntıladı. İrfan Değirmenci'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Değirmenci, TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmadan sonra Ali Kırca tarafından stajyer olarak çağırıldı. atv'de staj yaptı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte Atv'ye geçti. Bundan sonra genellikle siyaset haberleri yapılan Ankara'da yaşam haberleri yapmaya başladı. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de FOX'ta İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu. Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi. Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Günümüzde ise, Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sunmaktadır.

İRFAN DEĞİRMENCİ'NİN ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON KANALLARI

Ostim TV - Ocak 1996 - 24 Ekim 1999

atv - 25 Ekim 1999 - 16 Eylül 2001

Star TV - 17 Eylül 2001 - 29 Ağustos 2003

CNN Türk - 30 Ağustos 2003 - 4 Eylül 2005

Kanal D - 5 Eylül 2005 - 29 Haziran 2007

FOX - 30 Haziran 2007 - 1 Nisan 2010 - İrfan Değirmenci ile Çalar Saat

Kanal D - 3 Mayıs 2010 - 11 Şubat 2017 - İrfan Değirmenci ile Günaydın

Halk TV - 1 Nisan 2019 - günümüz İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber

İRFAN DEĞİRMENCİ'NİN YAZDIĞI KİTAPLAR

2017 - Bir Uyuyup Uyanalım

2018 - Herlanda

İRFAN DEĞİRMENCİ'NİN ÖDÜLLERİ

4. Kristal Ağaç Ödül Töreni - 2013 Yılı Televizyon Sektörü Yılın Girişimcisi (ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu) - 2013

41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Haber Sunucusu (Kanal D) - 2014

''TİP'IN 5'İNCİ VEKİLİ OLMAYA ADAYIM''

Halk TV’deki program sunuculuğunu başka meslektaşına devredeceğini söyleyen Değirmenci,"1960’larda mecliste sınırlı sayıda vekille fırtına gibi esen, 2020’lerin başında, Erdoğan iktidarının sonunda, 4 kişiyle 400 kişilik muhalefet eden TİP'in 5'inci vekili olmaya adayım" ifadelerini kullandı.