Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:58

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 11:58

Ekmek Teknesi dizisindeki Heredot Cevdet karakteriyle hafızalara kazınan Hasan Kaçan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Kaçan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Kaçan hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

HASAN KAÇAN KİMDİR?

Hasan Kaçan, 10 Aralık 1957 tarihinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde dünyaya geldi. Hasan Kaçan, çok küçük yaşta ailesiyle Kayseri’den İstanbul’a geldi. Babası Ali Kaçan, annesi Hava Solmaz Kaçan'dır. Ortaokul yıllarında Oğuz Aral’la karşılaşmasıyla hayatı farklı bir yöne girdi. O dönemdeki mizah anlayışını 15 yıl boyunca Gırgır dergisinde sergileyen Kaçan, gelişiminde Aral’ın rolünü her fırsatta vurguladı. Gırgır’dan sonra yine dergi ve gazetelerde karikatürler çizen Kaçan, televizyon ve sinemada da kendini gösterdi.

Hasan Kaçan, 1995'te Kanal 7'de kendi adını taşıyan Hasan Kaçan Folk Show programını sundu.

Hasan Kaçan, Gırgır'da çizdiği bant karikatürleri Eşşek Herif ve Cork en sevilen bant karikatürler arasına girdi. Ayrıca 90'lı yıllarda köşe yazarlığı da yaptı. Ekmek Teknesi dizisine senaristlik yaptı ve dizide Heredot Cevdet tiplemesini canlandırdı. Ayrıca Eşref Saati dizisinde de Kaptan Küstü karakterini canlandırdı. A.R.O.G filminde de yer aldı.

Keskin Ustura adlı bir mizah dergisi çıkardı. 5-10 Temmuz 2008'de, temsili Nasreddin Hoca görevini yaptı. Ayrıca; Pana Film'in 4 Ağustos 2011 tarihinde hisselerini satmasına kadar yapımcı ortaklarından birisiydi. Hasan Kaçan, TRT 1'de yayımlanan Halil İbrahim Sofrası adlı dizide Berber Ali rolünü canlandırdı. Leyla ile Mecnun dizisinin 14 Mayıs 2012 ve 7 Ocak 2013 tarihlerinde yayımlanan bölümlerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra TRT 1'de yayımlanan Gönül Hırsızı adlı dizide emekli kaptan pilot Nadir rolünü canlandırdı. 2019 yılında Zaman Matinesi programını yaptı. 2020'de Tövbeler Olsun adlı komedi dizisinin yapımcı ve senaristi oldu. 2022'de Hasan Kaçan ile Çizgi Atölyesi programını gerçekleştirdi.

Hasan Kaçan, sinemaya da uyarlanan Ağır Roman adlı romanın yazarı olan Metin Kaçan'ın ağabeyidir.

HASAN KAÇAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?