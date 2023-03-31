AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:02

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:02

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, silahlı saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kabaktepe, “Amasız ve fakatsız, bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Parti’mize İstanbul’da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktalı virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

1970 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1988 yılında Fatsa İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak bir süre öğretmenlik yapan Osman Nuri Kabaktepe, bir dış ticaret şirketinin kurucu ortaklarındandır.

Osman Nuri Kabaktepe, Millî Gençlik Vakfı Bursa İl Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Refah Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı yaptı ve Fazilet Partisi’nde çeşitli kademelerde görev üstlendi. Saadet Partisi’nde Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. Kurucu Başkanı da olduğu Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

OSMAN NURİ KABAKTEPE'NİN SİYASİ YAŞAMI



İlim Yayma Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi - Başkan Vekili görevlerini sürdürmektedir.

Osman Nuri Kabaktepe’nin, “An’a Düşen Notlar”, “Dil Felsefesi”, “Akkirmani’nin İklil Et-Teracim Adlı Eserinin Felsefi Değeri”, “Yaşam Kalitesi Kent Endekslerinin İncelenmesi: Yeni Bir Endeks-Gösterge Önerisi”, “Kentsel Etik Bağlamında Meslek Etiği”, “Edebiyatta Mekan Kullanımına Dair Örnek İnceleme: Begümün 500 Milyonu”, “Erguvan Mahallesi Kentsel Planlama ve Tasarım Yöntemi Çalışma Raporu”, “Geleneksel Bursa Evleri” adlı çalışmalarda imzası bulunmaktadır.

24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Kabaktepe, Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.