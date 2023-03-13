Fatih Portakal yeni adresinden paylaştı: 'Değişimin medyada da olması gerektiğine inananlardanım'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:05

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:23

Uzun süre ekranlardan uzak olan ve en son FOX TV'de ana haber sunuculuğu görevini üstlenen Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaştı.

Portakal bu kararını "Önemli bir süreçteyiz. Bu önemli süreci es geçemezsiniz. Sadece YouTube veya sosyal medyada bunu yapamazsınız. Televizyonda da olmak gerekiyor" diye açıkladı.

Sözcü TV'ye konuşan Portakal, “Sizi yeniden televizyona döndüren motivasyon, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum mu?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Tabii onun da çok büyük etkisi var. Esas sorumluluklardan bir tanesi o. Çünkü Türkiye önemli bir virajda. Dönüşüme ve değişime inanıyorum. Bu değişimin yaşanması gerekiyor. Hiçbir zaman bir gazeteci mühendisliğine falan soyunmuyorum, siyaset mühendisliğine de soyunmuyorum. Hiçbir zaman insanları manipüle etmiyorum. Sadece bilgi veriyorum ve konuşuyorum. Televizyonda, benim önceki kurumumda çalıştığım gibi bir tarzım olacak. YouTube'da yaptığım yayınların aynısını burada yapacağım.”

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Portakal öte yandan kişisel Instagram hesabından da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sözcü TV'den bir kare paylaşan ve burada da "değişim" mesajı veren Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Sıra bu kuşakta. Değişimin medyada da olması gerektiğine inananlardanım. Hep bildik isimler değil, bu fotoda olduğu gibi yenileri…

Gözler bu gençlerin üzerlerinde. 55 ile belki de en yaşlıları benim.

Yaşı geçelim…

Kimi dostane bakıyor, kimi başarısız olsunlar da gönderilsinler diye… Onlar bunu biliyor. Hadi bakalim kolay gelsin size…"