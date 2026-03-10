Fatih'te döviz bürosuna silahlı saldırı: Maskeli şüpheli Sancaktepe'de yakalandı

Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosunda 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında, yüzü maskeli bir şüpheli içeri girerek iş yeri sahibini tehdit etti.

Şüpheli, daha sonra yanında getirdiği silahla, çalışanın bulunduğu bölüme doğru ateş açtı ardından da olay yerinden kaçtı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olay sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin V.G. (24) olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, 9 Mart Pazartesi günü Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

V.G., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edildi.