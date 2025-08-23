Fatih’te esnafın maskotu 'Muhtar' isimli kedi, sahipli köpeğe saldırdı

Olay, geçtiğimiz gün Fatih'deki Laleli Ordu Caddesi'nde bulunan iş merkezinin önünde meydana geldi. Bölgedeki esnafın uzun süre önce sahiplendiği 'Muhtar' isimli kedi, iş yerinin önünde bulunduğu sırada sahibiyle birlikte yolda yürüyen köpeğe saldırdı. Çevredekiler köpeğin üzerine atlayan Muhtar'ı, güçlükle durdurulurken, köpeğin sahibi zor anlar yaşadı. Yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'AGRESİF BİR KEDİ DEĞİL; ÇOK UYSAL, SEVECEN BİR KEDİ'

Kedinin bu tavrına şaşırdıklarını ifade eden iş merkezi esnaflarından Ayhan Sarı, “Muhtar 2 yıldır burada takılıyor ama sürekli gidip geliyor. Bütün mağazalar tanıyor muhtarı, hepimiz biliyoruz. Geçen gün burada beklerken bir turist geçti. Yanında küçücük bir süs köpeği vardı. Muhtar birden agresifleşti, saldırmaya başladı. Biz de anlamadık, normalde daha önce hiç böyle bir şey yapmazdı. Kadın köpeği aldı, yukarı doğru kaldırdı ama kedi üstüne çıktı. Biz bayağı şaşırdık çünkü Muhtar agresif bir kedi değil; çok uysal, sevecen bir kedi, herkes sever. Hiçbir şekilde saldırmaz. Ama o gün ne olduysa saldırganlaştı, kendini korumaya çalıştı. Köpeğe bir şey olmadı, sahibi de tam zamanında aldı zaten. Biz sadece Muhtar'ın böyle bir şey yapmasına şaşırdık. Çok şükür şu an hem Muhtar iyi hem de köpek iyi, olay geçti gitti" diye konuştu.

Kediyi ayırmaya çalıştığını söyleyen Enes Sarı, “Olay anında burada bekliyordum. Kadın köpeğiyle geçerken kedi bir anda hırladı, dişlerini gösterdi, pençelerini çıkardı. Ardından saldırdı. Refleksle ayırmaya çalıştım ama olmadı, ortam çok gürültülüydü. 'Muhtar' zaten 2-3 yıldır buranın kedisi, biz bakıyoruz. İyi ki kadına bir şey olmadı. Daha önce hiç böyle davranmamıştı, o güne özel hırçınlaştı" dedi.