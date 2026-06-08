Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih'te korkunç olay... Çocuk rayların altına düştü: Tramvayın altında kalarak öldü

Fatih'te korkunç olay... Çocuk rayların altına düştü: Tramvayın altında kalarak öldü

8.06.2026 21:10:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Fatih'te korkunç olay... Çocuk rayların altına düştü: Tramvayın altında kalarak öldü

İstanbul Fatih'te raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Düşen çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durduruldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, Fatih'te Kabataş-Bağcılar arasında hizmet veren T1 Tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında meydana geldi.

6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. adlı çocuk raylara düştü.

Düşen çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durduruldu.

İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Ekipler, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler geçici bir süre için Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #Çocuk #tramvay