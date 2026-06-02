Fatih'te şüpheli ölüm: Ruhsatsız masaj salonunda hayatını kaybetti

2.06.2026 00:41:00
İstanbul Fatih'te ruhsatsız olduğu belirlenen bir masaj salonunda 56 yaşındaki Ufuk S. yaşamını yitirdi. Kafasını çarparak düştüğü öne sürülen kişinin ölümü şüpheli bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Molla Gürani Sokak'taki 7 katlı iş hanının 4'üncü katındaki masaj salonunda, iddiaya göre Ufuk S. (56) düşerek kafasını çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ufuk S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ufuk S'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İş yerine gelerek inceleme yapan zabıta ekiplerinin, ruhsatsız olduğu belirlenen masaj salonunu mühürleyeceği öğrenildi.

