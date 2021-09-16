Fatih Tezcan, Yurter Özcan davası sonuçlandı

16 Eylül 2021 Perşembe, 16:55

Provokatif paylaşımlarıyla bilinen Fatih Tezcan'ın, 'CIA - FETÖ elemanı' dediği CHP'li Özcan, Tezcan hakkında mahkemeye başvurdu.

Sosyal medya hesabından karara ilişkin paylaşım Özcan, ''Bana 'CIA - FETÖ elemanı' deme gafletinde bulunan Fatih Tezcan’a açtığım dava lehime sonuçlandı. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 bin TL tazminata mahkum etti. Bu tazminatı da memleketim Sivas Gemerek’te bulunan Yurter Özcan ortaokulu öğrencilerine burs olarak dağıtacağım'' ifadelerini kullandı.

Daha önce Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener hakkında açtığı davada da mahkeme Özcan'a, 7 bin 500 lira tazminat ödemesine hükmetmişti.