Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı!

Fatih’te iddiaya göre bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan arkadaşıyla sokakta karşılaştı. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:36
Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı!
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Fatih İskenderpaşa Mahallesi İmam Murat Sokak'ta, 23 Mart Cumartesi günü sat 17.30 sıralarında, çalışmak için İstanbul’a gelen 3 arkadaş bir evde beraber yaşamaya başladı.

Aralarında alacak verecek meselesi bulunan 3 arkadaş bir süre sonra sokakta karşılaştı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bıçak bulunan 1 kişi, arkadaşını bıçaklamaya başladı.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Çevredekiler durumu fark edip araya girmeye çalıştı ancak kavga uzun süre devam etti. Kavga sırasında saldırganın bıçak darbeleriyle arkadaşı, bacağından karnından ve omuzundan yaralandı.

Bıçaklı saldırgan olay sonrası kaçarken, çevredekilerin yardımıyla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 


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