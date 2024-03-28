Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, hazırlık maçında kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada ikinci hazırlık maçına çıkacak.
Cumartesi günü Buducnost Podgorica'yı 5-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, bugün (perşembe) Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak karşılaşmanın Beşiktaş'ın YouTube hesabından yayımlanması bekleniyor.
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