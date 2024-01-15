Fatih'te çanta deposunda korkutan yangın!
İstanbul Fatih'te çanta deposu olarak kullanılan işyerinde yangın çıktı. Alev alev yanan binadaki yurttaşlar tahliye edilirken yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yangın, saat 13:00 sıralarında, Kumkapı Mabeynci Yokuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı.
İddiaya göre binanın 3'üncü katında, bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören yurttaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Çanta deposu olarak kullanılan işyerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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