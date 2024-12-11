Fatih’te çökmenin yaşandığı binanın şarkıcı Athena Gökhan'a ait olduğu ortaya çıktı
Fatih'te 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana gelirken, çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökmenin yaşandığı binanın ise Athena Gökhan olarak tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Fatih'teki Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta dün saat 22.40 sıralarında 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.
Binadan gelen sesleri duyanlar polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi.
ATHENA GÖKHAN'A AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama