Fatih’te depremde hasar alan iki okul tahliye edildi: Boşaltılan okullar böyle görüntülendi
İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih’teki 2 okul boşaltıldı. Tahliye edilen 2 okul havadan görüntülendi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de AKP Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3’ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını söyledi.
Fatih’teki Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Katip Çelebi İlkokulu’nun boşaltılan okullar arasında yer aldığı öğrenildi. Tahliye edilen iki okul dron ile görüntülendi. Görüntülerde boşaltılan okulların dış cephesinde çatlaklıkların olduğu ve sıvaların döküldüğü gözlendi.
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