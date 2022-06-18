Fatih'te emniyete ait depoda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

DHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 17:22
Fatih'te emniyete ait depoda çıkan yangın söndürüldü
Abone Ol google-news

Fatih Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Fatih Kumkapı’da bulunan ve operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünleri muhafaza ettiği depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, alevlerin yükseldiği depoyu görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yaklaşık İki saatlik çalışma sonucu depoda çıkan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.


İstanbul Fatih Yangın
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler