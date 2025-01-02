Motosiklet çalarken suçüstü yakalandı, darp edildiği için şikayetçi oldu

Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:00

İstanbul Kağıthane’nin Hürriyet Mahallesi’nde 1 Ocak sabahı, park halindeki bir motosikleti çalmaya çalışan Engin Y., araç sahibi Efe A. ve arkadaşı Efe B. tarafından suçüstü yakalandı. Motosikletin yanına gelen şüpheli, cebinden çıkardığı anahtarla aracı çalıştırmaya çalışırken, ofiste bulunan araç sahipleri güvenlik kamerasından durumu fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaş, şüpheliyi durdurdu.

TEKME VE YUMRUKLARLA MÜDAHALE

Efe A. ve Efe B., şüpheli Engin Y.’ye fiziksel müdahalede bulundu. Şüpheli, yere düşmesinin ardından tekme ve yumruklarla darbedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletin sahibi ve arkadaşının, şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra darp ettiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim eden Efe A. ve Efe B., Engin Y.’den şikayetçi olmadı. Ancak Engin Y., darp raporu alarak kendisini darbeden iki kişiden şikayetçi oldu.

Şüphelinin emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine ifadeye çağrılan Efe A. ve Efe B. hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı. İki arkadaş, ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.