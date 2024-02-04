Fatih'te Filistin'e destek yürüyüşü
Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin’e saldırılarını protesto etmek için Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na yürüyüş düzenledi.
Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistin’e başlattığı saldırıları protesto etmek için Saraçhane Parkı'nda toplandı.
Katılımcılar Saraçhanede Parkı’ndan Beyazıt Meydanı'na yürüyüşe geçti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da yürüşüye destek veriyor.
Grup Türk bayrakları, Filistin bayrakları ve sloganlar eşliğinde Beyazıt Meydanı!na yürüyüşüne devam ediyor.
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