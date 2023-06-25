Fatih'te İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:49

Güncelleme: 25.06.2023 - 12:02

İstanbul Fatih’te bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydana gelen olayda, i i iddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı.

Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.