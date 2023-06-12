Kırmızı ışıkta bekliyorlardı... İETT otobüsü 6 araca çarptı!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:40

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:40

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa Turabi Baba Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLİYORLARDI!

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.



