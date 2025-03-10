Fatih'te ileri yerine geri vites yapan sürücü, yoldan geçen kadına çarptı

Fatih'te bir sürücü ileri vites yerine geri vites kullanınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri geri giden otomobil önce yoldan geçen bir kadına daha sonra da duvara çarptı. Kadının yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te ileri yerine geri vites yapan sürücü, yoldan geçen kadına çarptı
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:36

Kaza, dün öğle saatlerinde İstanbul Fatih'in Kadırga Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücü otomobilini hareket ettirmek isterken ileri yerine geri vites kullandı.

Hızla geri giden araç, o sırada yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle kadın bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.


Etiketler: #Fatih #kaza

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