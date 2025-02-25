İstanbul Fatih'te 6 katlı binada yangın paniği! Yüzüne tişörtünü bastırdı, pencerede yardım bekledi...

Fatih’te 6 katlı binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan bir kişi, yüzüne tişörtünü bastırarak pencerede yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi merdiven kullanarak kurtardı.

İstanbul Fatih'te 6 katlı binada yangın paniği! Yüzüne tişörtünü bastırdı, pencerede yardım bekledi...
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DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:57

Fatih Topkapı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında, 6 katlı apartmanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede daireyi saran alevler binayı etkisi altına aldı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kişi, nefes almakta zorlanınca tişörtünü yüzüne bastırarak pencereye çıktı bir süre burada yardım bekledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dairede mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dumandan etkilenen kişiye ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 


Etiketler: #Fatih

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