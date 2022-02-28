Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı

Fatih'te kaçak göçmenlerin tutuldukları 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 73 göçmen yakalandı.

DHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 16:21
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda Fatih'te göçmenlerin tutulduğunu tespit ettiği 7 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekât destekli operasyonlarda 73 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Yakalanan 73 yabancı uyruklu göçmenin sınır dışı edilmesi için işlemleri devam ediyor.
 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler