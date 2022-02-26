BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor
Grandi, 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin yarısının Polonya’ya ve diğer yarısının ise Macaristan, Moldova, Romanya ve diğer ülkelere geçiş yaptığını vurguladı. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Ukrayna sınırına yakın Palanca köyü civarında çadır kent oluşturduklarını ve çatışmaların ilk gününde yaklaşık 4 bin Ukraynalı mülteciyi kabul ettiklerini belirtti.
İlgili Haberler
- Çavuşoğlu'ndan Dendias'a Ukrayna yanıtı: Çok üzücü!
- ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetkilendirildi
- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında The Weeknd'den tepki çeken paylaşım
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'ye döneceklere 'sabit ücret'le bilet
- Brezilyalı 3 futbolcu Ukrayna'dan kaçmayı başardı!
- Pentagon: Rus askerlerinin yarısı şu anda Ukrayna'da
- Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Ukrayna halkı, Rus tanklarını engellemeye çalıştı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Galatasaray'ın Rizespor kadrosunda 4 eksik!
- Polonya'nın ardından İsveç'ten de Rusya'ya ret!
- Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler hariç kapatıldı
- CHP'li Ünal Çeviköz'den 'çekimser oy' tepkisi