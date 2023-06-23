Fatih'te kadın cinayeti: Önce katletti, sonra intihara kalkıştı

İstanbul Fatih'te Moldovalı Elena David'i silahla vurarak öldüren B.A. isimli erkek intihar girişiminde bulundu.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:09
Fatih'te kadın cinayeti: Önce katletti, sonra intihara kalkıştı
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Fatih, Saraç İshak Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde iddiaya göre B.A., eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elena David'in (25) çalıştığı iş hanına geldi. İkili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada B.A. getirdiği tabanca ile önce kadına sonra da kendisine ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine giden çevredekiler ikiliyi kanlar içerisinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elena David'in hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı B.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İş hanındaki çantacıda çalıştığı öğrenilen Elena David'in cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.


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