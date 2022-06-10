Fatih'te köpeği araçların önüne atan kişiye darp

10 Haziran 2022 Cuma, 16:51

Olay, geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen bir kişi, sokaktaki bir köpeği boynundan tutarak araçların hızla geçtiği caddeye doğru sürükledi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişinin, elinden kurtulan köpek kaçtı.

İKİ DEFA YOLA ATMAYA ÇALIŞTI

O sırada olayı gören çevredekiler, köpeğine şiddet uygulamaya çalışan kişiyi darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin köpeği ensesinden tutarak iki defa yola atmaya çalışıyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise çevredekilerin, şahsı darbettiği görülüyor.