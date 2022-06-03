Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü

03 Haziran 2022 Cuma, 10:12

Adnan Menderes Mahallesi'nde 6 köpek ile 2 kedi, 2 Haziran Perşembe günü sabah saatlerinde yurttaşlar tarafından bir kısmı ölü, bir kısmı ise bitkin bulundu. Ağzından salyalar akan hayvanlar için yurttaşlar belediyeden yardım istedi ancak hiçbiri kurtarılamadı.

ZEHİRLİ KIYMA BULUNDU

Bölgeye gelen Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Ekipler, çevreye bırakılmış zehirli kıyma buldu. Polis, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ölen sokak hayvanları, belediye ekibi tarafından toplandı.