'Yaşayan en yaşlı köpek unvanı' el değiştirdi
ABD'de yaşayan, yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki ve 22 yaşındaki Pebbles isimli köpek; Guinness'e göre 'dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği' unvanını ele geçirdi. Pebbles'ın ailesi, "Pebbles gün boyunca uyumayı seven ve bütün gece ayakta olan vahşi bir genç gibi" dedi.
Guinness Dünya Rekorları'ndan iki gün önce yapılan açıklamaya göre ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki Pebbles adlı 22 yaş 59 günlük köpek, 'dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği' unvanının yeni sahibi oldu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 9 Ocak 2001'de doğan 21 yaş 66 günlük TobyKeith'in, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği olduğu geçen ay duyurulmuştu. Florida'daki çivava cinsi köpeğin haberini gören Bobby ve Julie Gregory çifti, Pebbles'ın daha yaşlı olduğunu fark etti.
Julie o anları şöyle anlattı:
"Bobby koltukta oturuyordu. Arkadaşlarımız ve ailemiz, 21 yaşındaki köpeğin rekor kırdığıyla ilgili bir haber hakkında mesaj atmaya başladı. TobyKeith'in hikayesini bütün haberlerde görünce rekor için başvurdum."
"VAHŞİ BİR GENÇ GİBİ"
2000'de büyük cins bir köpek istediklerini ve barınağa gittiklerini belirten Julie, eşinin Pebbles'la özel bir bağ kurduğunu ve toy fox teriyer cinsi köpeği sahiplendiklerini kaydetti. Aile, Pebbles'ın genellikle sakin olduğunu ancak uykusundan kaldırılırsa huysuzlaştığını belirtti:
"Pebbles gün boyunca uyumayı seven ve bütün gece ayakta olan vahşi bir genç gibi."
22. yaşını köpük banyosu ve kaburga yiyerek kutlayan Pebbles'ın uzun ömrünün sırrı ne? Julie bunu şöyle açıkladı:
"Evcil hayvanınıza ailedenmiş gibi davranın. Çünkü öyleler. Onlara mümkün olduğunca mutlu ve huzurlu bir ortam sunun. İyi yemekler ve düzgün bakım sağlayın."
COUNTRY MÜZİK SEVİYOR
Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki Pebbles’ın, Country tarzı müzik sevdiği de açıklandı. Şimdiye kadar yaşamış en yaşlı köpek unvanıysa 1939'da 29 yaş 5 aylıkken ölen Bluey adlı Avustralya sığır çobanı köpeği cinsi hayvana ait.
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