Fatih'te öğretmene silahlı saldırı!
Fatih'te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.
Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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