Lübnan'dan ABD büyükelçiliğine saldırı açıklaması

Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:21

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:21

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, X sosyal medya hesabından, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan Buhabib, ülkesinin diplomatik misyon merkezlerini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Olayın takibi ve ayrıntıları öğrenmek için bazı görüşmeler yaptığını söyleyen Buhabib, Lübnan'ın Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca Beyrut'ta faaliyet gösteren diplomatik misyonların merkezlerini koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini aktarmıştı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine gün içerisinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtilmişti.

Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği; saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.

Beyrut merkezli LBCI TV'nin de aralarında bulunduğu Lübnan medyası ise saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğerinin yaralı şekilde gözaltına alındığını iddia etmişti.