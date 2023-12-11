Fatih'te otomobillerin kundaklandığı anlar kamerada
Fatih'te sabah saatlerinde yanan otomobillerin kundaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki park halindeki taksiye sıçradı.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından ise otomobilde kundaklama sonucunda yangın çıktığı belirlendi.
Kamera görüntülerinde şüpheli bir kişinin park halindeki otomobilin etrafında dolaştığı, ardından otomobilin kapısını açarak içine girdiği, bir süre sonra ise şüphelinin inmesinin ardından otomobilden dumanların yükseldiği görülüyor.
Polis, iki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kundaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener’in Ankara planı
- Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
- Deniz Akkaya'dan olay yaratacak 'swinger' iddiası
- Asgari ücret konusunda Erdoğan’ın aklındaki rakam!
- Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
- CHP'li Fırat 'rezillik' dedi, DEM'den yanıt geldi
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
- Motokuryeyi suçladı!
- İsrailli uzmandan ‘Hamas’ itirafı
- Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı!