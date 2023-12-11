Fatih'te otomobillerin kundaklandığı anlar kamerada

Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:40

Güncelleme: 11.12.2023 - 17:41

İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki park halindeki taksiye sıçradı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından ise otomobilde kundaklama sonucunda yangın çıktığı belirlendi.

Kamera görüntülerinde şüpheli bir kişinin park halindeki otomobilin etrafında dolaştığı, ardından otomobilin kapısını açarak içine girdiği, bir süre sonra ise şüphelinin inmesinin ardından otomobilden dumanların yükseldiği görülüyor.

Polis, iki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kundaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.