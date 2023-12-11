Fatih'te otomobillerin kundaklandığı anlar kamerada

Fatih'te sabah saatlerinde yanan otomobillerin kundaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:40
Fatih'te otomobillerin kundaklandığı anlar kamerada
Abone Ol google-news

İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki park halindeki taksiye sıçradı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından ise otomobilde kundaklama sonucunda yangın çıktığı belirlendi.

Kamera görüntülerinde şüpheli bir kişinin park halindeki otomobilin etrafında dolaştığı, ardından otomobilin kapısını açarak içine girdiği, bir süre sonra ise şüphelinin inmesinin ardından otomobilden dumanların yükseldiği görülüyor.

Polis, iki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kundaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Fatih otomobil Yangın kundaklama

İlgili Haberler

Sultangazi'de ayakkabı atölyesinde yangın!

Sultangazi'de ayakkabı atölyesinde yangın!
Esenyurt’ta korkutan yangın: Kısa sürede çatıyı sardı

Esenyurt’ta korkutan yangın: Kısa sürede çatıyı sardı
21 günde 5 yangının çıktığı köyde tedirginlik

21 günde 5 yangının çıktığı köyde tedirginlik

En Çok Okunan Haberler