Sultangazi'de ayakkabı atölyesinde yangın!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:45

Güncelleme: 07.12.2023 - 14:30

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında bir binanın zemin katında bulunan ayakkabı atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında işyeri çalışanları kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, duman tahliyesi için binanın pencere duvarını kırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken işyerinde maddi hasar oluştu.