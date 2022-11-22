Fatih’te taksi şöförü ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga

İstanbul Fatih’te seyir halinde olan taksi şoförü, kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA
22 Kasım 2022 Salı, 17:59
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İstanbul Fatih'te iddiaya göre, bir yurttaş yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi.

Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı.

Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yurtaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı.

Kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti. 

 


İstanbul Fatih taksi kavga

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