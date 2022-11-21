Son Dakika... Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme: 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:16
Son Dakika... Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme: 5 kişi daha adliyeye sevk edildi
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İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 59 kişinin gözaltına alındığı terör saldırısına ilişkin 

bombacı kadın Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 



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