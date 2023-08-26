İstanbul'da sıradan bir taksi denetimi: Kimi polisle tartışıp aracını tokatladı; kimi gazetecilere tepki gösterdi

Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:08

Güncelleme: 26.08.2023 - 20:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih'te taksilere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza uygulandı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 7 taksi sürücüsü ile ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye toplam 8 bin 67 lira ceza kesildi. Samet S. kontrolündeki taksi trafikten men edilirken, taksi 10 gün süre ile bağlandı.

"BEN ARTİST MİYİM BENİ ÇEKİYORSUN"

Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförü, önce polisle tartıştı sonra basın mensuplarına tepki gösterdi. "Benim çocuklarıma sen mi bakacaksın" diyerek polise itiraz eden taksici, "Ne yapayım intihar mı edeyim. Ben keyfi olarak takmamazlık yapmıyorum ki" şeklinde ceza kesilmesini engellemeye çalıştı. Basın mensuplarına da "Sanki terörist yakaladınız, niye çekiyorsunuz" diyen taksici, "Ben artist miyim beni çekiyorsun" dedi.

Aracı trafikten men edilen Samet S., görüntü alan basın mensuplarına, "Burada dansöz mü oynatıyoruz" şeklinde tepki gösterdikten sonra polisin ceza yazmasına isyan etti. Taksiye yumruk atan Samet S., taksinin trafikten men edilmesi üzerine polisle bir süre tartıştı. O anlar kameralara yansıdı.