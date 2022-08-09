Fatih'te tarihi camide yangın

Fatih Aksaray'da bulunan tarihi Camcılar Camii'nde yangın çıktı.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 19:04
Fatih'te tarihi camide yangın
Abone Ol google-news

Restorasyonu yapılan camideki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler