Fatih'te tarihi surlarda çökme: 1 kişi yaralandı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme meydana geldi. Olayda bir kişi yaralanırken alandaki arama çalışmaları devam ediyor. Çökmenin aşırı yağıştan kaynaklanabileceği ifade edildi.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 19:18
Fatih'te tarihi surlarda çökme: 1 kişi yaralandı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Abone Ol google-news

Fatih Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde meydana gelen olayda tarihi surlarda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir kişi yaralandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler