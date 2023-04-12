Fatih'te tarihi surlarda çökme: 1 kişi yaralandı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme meydana geldi. Olayda bir kişi yaralanırken alandaki arama çalışmaları devam ediyor. Çökmenin aşırı yağıştan kaynaklanabileceği ifade edildi.
Fatih Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde meydana gelen olayda tarihi surlarda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir kişi yaralandı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak