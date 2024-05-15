Fatih’te tekne sahipleri arasındaki silahlı kavga davası: Sanığa müebbet ve 9 yıl hapis talebi

Fatih'te tekne sahipleri arasında çıkan temiz su tartışmasında Ali Rıza Aslan’ın ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan Osman Kılıç hakkında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Kılıç hakkında 3 suçtan toplamda müebbet ve 9 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:05
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Kasım 2023'te Fatih’te sahil kenarında maktul Ali Rıza Aslan ve müşteki mağdur Onur Anaç’ın 4 arkadaşıyla birlikte mangal yaparak alkol aldıkları anlatıldı.

O sırada Ali Rıza Aslan’ın silahını isteyen çalışanı Mert Polat'ın, silahı aldıktan kısa süre sonra denize doğru ateş ettiği ifade edildi. Saat 20.30 sıralarında şüpheli Osman Kılıç’a ait olan teknenin sahile doğru yanaştığı, bunu gören Ali Rıza Aslan’ın tekneye doğru gittiği aktarıldı.

Bir süredir iki taraf arasında su nedeniyle husumet bulunduğu anlatılan iddianamede, teknenin yaklaşmasıyla Aslan’ın Osman Kılıç’a 'Osman aşağı gel' şeklinde söylemde bulunduğu belirtildi.

O sırada Onur Anaç'ın Aslan’ı mangal yaptıkları alana dönmesi için ikna etmeye çalıştığı, ancak Aslan’ın ikna olmaması üzerine Anaç’ın, Osman Kılıç ile kendisinin konuşacağını söyleyerek Kılıç’ın yanına gittiği anlatıldı.

MAKTULÜN VÜCUDUNDA 6 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLMİŞ

Tekneye çıkan Anaç, kaptan köşkünün kapısını açtığı sırada Osman Kılıç’ın Onur Anaç’ı iteklediği ve arkasından yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiği belirtildi.

Onur Anaç’ın Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre bacağından yaralandığı anlatıldı. Maktul Ali Rıza Aslan’ın ise silahıyla birlikte tekneye çıktığı, o sırada da şüpheli Kılıç’ın Aslan’a doğru teknenin üst kısmından ateş ettiği aktarıldı.

Aslan’ın kaptan köşkünün bulunduğu alana gelene kadar Kılıç’ın ateş etmeye devam ettiği, Aslan’ın ise o ateş sonucunda ATK raporuna göre; 6 adet ateşli mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama sonrası hayatını kaybettiği vurgulandı.

ŞÜPHELİYE 3 SUÇTAN MÜBBET VE 9 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli Osman Kılıç’ın, “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "Kasten silahla yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olmak üzere toplamda 3 suçtan müebbet ve 3 yıl 3 aydan 9 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.


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